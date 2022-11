Zugfahren – Noch nie wurden so viele Interrail-Billette verkauft wie dieses Jahr Das Jahr ist noch nicht zu Ende und schon kann ein Rekord vermeldet worden: 600’000 Interrail-Billette wurden 2022 bislang verkauft. Fast doppelt so viel wie 2019.

In der Schweiz sind am zweitmeisten Interrail-Billette verkauft worden. AFP

Das Interrail-Billett erfreut sich so grosser Beliebtheit wie noch nie: In diesem Jahr sind europaweit bereits 600’000 Interrail-Tickets verkauft worden, wie die «Bild am Sonntag» berichtet. Demnach verdoppelte sich die Zahl der verkauften Billette im Vergleich zum Jahr 2019 nahezu.

Die meisten Interrail-Billette wurden demnach in Deutschland verkauft, nämlich 142’000 Stück. Auf dem zweiten Platz liegt die Schweiz mit 94’000, gefolgt von England mit 63’000 verkauften Tickets.

Die beliebtesten Zielländer deutscher Interrail-Reisender waren im ersten Halbjahr 2022 Frankreich, Italien und Spanien. Rund 70 Prozent der Interrailer aus Deutschland sind Jugendliche und junge Erwachsene unter 27 Jahren.

Zu Interrail gehört unter anderem das Netzwerk der Deutschen Bahn, der österreichischen Bundesbahnen ÖBB, von Trenitalia, SNCF, Eurostar und der SBB.

AFP/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.