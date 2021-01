Lockdown in Winterthur – Noch schnell einen Pulli kaufen Ab Montag sind die Läden zu. Darum deckten sich die Leute mit den Dingen ein, die sie für ihren persönlichen Lockdown benötigen. Elisabetta Antonelli

Schauen, was es im Ausverkauf gibt, bevor die Läden schliessen: Vor dem C&A müssen die Leute am Freitagnachmittag anstehen. Foto: Marc Dahinden

Am Freitagnachmittag bildet sich vor dem C&A in der Marktgasse eine Schlange. Gut 20 Leute warten, bis sie in den Laden hinein können. Sie sind geduldig, die Stimmung ist gelassen. Sie machen sich bereit, um das Stück zu ergattern, das sie für den Lockdown benötigen.

Überall in der Stadt ist Ausverkauf, die Schnäppchenjagd findet am Montag aber ein Ende. Denn der Bundesrat hat aufgrund der Corona-Situation verfügt, dass die Läden nur noch bis Samstag offen sind. Ausnahmen sind Geschäfte, die Güter des täglichen Bedarfs verkaufen.

Skihosen und Pullis