McSorleys Plan Infos einblenden

Der EHCW wird am Samstag und auch in naher Zukunft in der Patinoire Graben in Sierre spielen. Es ist neben Langenthals Schoren die letzte Eishalle in der Swiss League, der man das Ettikett «veraltet» geben muss. Pläne für einen Neubau gab’s immer wieder. Bis am Sonntag stand ein Projekt der Stadt Sierre zusammen mit den anderen Gemeinden im Bezirk im Vordergrund. Dann trat Chris McSorley auf den Plan. Der ehemalige Trainer, Sportchef und Mitbesitzer von Servette präsentierte für das hockeyverrückte Sierre ein 80-Millionen-Projekt für 7000 Zuschauer, das er mit anderen Investoren realisieren will. Das berichtete «Le Matin Dimanche». Ziel sei es, dass Sierre 2024 in der National League spiele. Das ist der grosse Unterschied zum städtischen Projekt. Dieses kostet nur 50 Millionen und umfasst eine Arena für maximal 4500 Zuschauer. Es ist also für die Swiss League gedacht.

In Sierre selber wartet man erstmal ab. «Es wäre gewiss ein Fehler, bei dieser Gelegenheit nicht an den Tisch zu sitzen, sagte Sierres Stadtpräsident Pierre Berthod zum McSorley-Projekt gegenüber dem «Nouvelliste». Der Club selber wolle sich in der Swiss League zwar in Richtung Spitze bewegen, aber in kleinen Schritten, berichtet der «Walliser Bote». Wobei: Sierre hat am Donnerstag den virtuellen Leader Ajoie geschlagen und ist vom 4. Rang kaum noch zu verdrängen. Das ist in der zweiten Saison nach dem Aufstieg schon ein ziemlich grosser Schritt. (uk)