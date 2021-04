BCW verliert im Basketball-Playoff – Noch so ein Spiel und die Saison ist vorzeitig zu Ende Die Frauen des Basketballclubs Winterthur haben das erste Spiel des Playoff-Halbfinals zu Hause gegen Hélios verloren und stehen damit bereits mit dem Rücken zur Wand. Stefan Kleiser

Kein Durchkommen: Iva Bosnjak und der BC Winterthur unterliegen Hélios im ersten Halbfinal-Spiel. Stefan Kleiser

So schnell kann es gehen. Am 20. März hatten die Winterthurerinnen gegen Hélios, den einstigen Serienmeister aus dem Wallis, noch mit 44 Punkten Differenz gewonnen. Am Mittwoch aber, in der ersten Begegnung der Playoff-Halbfinal-Serie, liessen sie sich überraschen und unterlagen dem gleichen Gegner zu Hause 68:79.

Überragende Spielerin war Brittany Dinkins, die für Hélios 37 Punkte warf, davon 18 von der Drei-Punkte-Linie, und noch dazu 9 Assists zu Körben ihrer Teamkolleginnen gab. «Wenn sie so spielt wie heute, ist es schwierig sie zu stoppen», analysierte Winterthurs Trainer Valter Montini. Aber Dinkins spielt, glücklicherweise für den BCW, nicht immer so.