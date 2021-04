Corona im Alters- und Pflegeheim – «Noch so einen Ausbruch überleben wir nicht» Das Coronavirus hat das Alters- und Pflegeheim Kohlfirst in Feuerthalen auf allen Ebenen gebeutelt. Die Mitarbeitenden sind müde, einige leiden stark unter den gesundheitlichen Folgen des Virus. Eva Wanner

Zeitweise durften keine Besucher ins Zentrum Kohlfirst. Archivfoto: Enzo Lopardo

«Wenn wir noch einmal so einen Ausbruch haben, könnt ihr kommen, um zu pflegen und zu kochen.» Die Aussage von Ursula Leu, Geschäftsführerin des Alters- und Pflegeheims Kohlfirst, erheiterte die Delegiertenversammlung zwar. Sie ist aber auch Ausdruck für das, was das Heim in Feuerthalen im vergangenen Jahr durchgemacht hat.

Noch deutlicher beschrieben das die Worte von Verbandsvorstand Markus Späth: «Noch so einen Ausbruch überleben wir nicht.» Der Vorstand und die Geschäftsführerinnen boten den Delegierten der Gemeinden Feuerthalen, Flurlingen, Dachsen und Uhwiesen am Mittwochabend einen seltenen Einblick, wie ein Heim in der Pandemiezeit funktioniert und wie stark es gebeutelt wird.