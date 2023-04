EHC Winterthur ergänzt Kader – Noch zwei Junge für den Sturm Mit Gianluca Ogi erhält nächste Saison auch ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs einen Platz im Kader des EHCW. Urs Kindhauser

Gianluca Ogi, Bo Salerno und Jayson Ren (von links) haben beim EHCW einen Vertrag für die nächste Saison unterschrieben. Foto: PD

Nach den Zugern Louis Betschmann (20) und Yanick Antenen (19) hat der EHC Winterthur zwei weitere junge Spieler für je ein Jahr unter Vertrag genommen. Vom EHC Kloten kommt Gianluca Ogi. Der Stürmer ist ein Winterthurer und hat bis auf Stufe U17 im EHCW-Nachwuchs gespielt, ehe er zu Kloten wechselte. In den letzten beiden Jahren war er Captain der Klotener U20 Elit. 2022/23 sammelte er auch bei Bülach in der MyHockey League Erfahrung. «Es fühlt sich gut an, wieder ein Teil der EHCW-Familie zu sein. Ich kann es kaum erwarten, wieder für meinen Kindheitsverein und für diese Stadt auf dem Eis zu stehen», lässt sich Ogi in der Medienmitteilung des EHCW zitieren.

Einen anderen Nachwuchsspieler kennt man in Winterthur ebenfalls. Der 19-jährige Stürmer Jayson Ren stiess während der letzten Saison von den Lausanner Junioren leihweise zum EHCW und erzielte in 17 Swiss-League-Spielen zwei Tore - und 50 weitere Skorerpunkte für das U20-Elit-Team Lausannes. Ab jetzt steht er beim EHCW unter Vertrag.

Bestätigt wurde vom EHCW überdies der Transfer von Bo Salerno vom EHC Arosa. Der 25-jährige Verteidiger, hervorgegangen aus dem Nachwuchs des HC Lugano, unterschrieb ebenfalls für ein Jahr.

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

