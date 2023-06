Musigstubete in Wiesendangen – Nonstop Volksmusik auf dem Berghof Bereits zum 22. Mal laden die Volksmusikerinnen und Volksmusiker zur Musigstubete mit Grillplausch, erneut nach Wiesendangen. David Herter

Am Samstag steigt auf dem Berghof von Wiesendangen ein Grillplausch mit Musigstubete. Foto: PD

Es ist quasi eine Jamsession der Volksmusiker, die am Samstag, 17. Juni, in Wiesendangen stattfindet. Dutzende Musikantinnen und Musikanten werden im Rahmen der 22. Musigstubete auf dem Berghof der Familie Kindhauser aufspielen. Dies in aussergewöhnlichen Formationen. Ein «Stubeteleiter» stellt die Musikerinnen und Musiker vor Ort zu neuen Gruppen zusammen. Musiziert wird nonstop, von 14 Uhr bis Mitternacht.

Das Publikum sitzt derweil unter Sonnenschirmen und Bäumen und erhält auf Wunsch Grillwaren, Getränke und Kuchen serviert. Der Eintritt ist frei. Organisiert wird der Anlass vom Kantonalverband Zürich des Verbandes Schweizer Volksmusik, der 1100 Mitglieder zählt.

