Südkorea in Alarmbereitschaft – Nordkorea soll 180 Kampfjets mobilisiert haben Nachdem die südkoreanische Luftwaffe eine Mobilisierung von nordkoreanischen Kriegsflugzeugen erfasst hat, liess Seoul ebenfalls Kampfjets aufsteigen.

Aufgrund von nordkoreanischen Luftübungen hat Südkorea auch F-35B-Kampfjets der US-Luftwaffe in Bereitschaft versetzt, die zurzeit während des gemeinsamen Luftwaffentrainings in Gunsan stationiert sind (31. Oktober 2022). Bild: South Korea Defense Ministry (Getty Images)

Südkorea hat am Freitag mit erhöhter Alarmbereitschaft auf die Mobilisierung von Kampfjets in Nordkorea reagiert. «Unser Militär hat etwa 180 nordkoreanische Kriegsflugzeuge erfasst», erklärten Seouls Generalstabschefs. Südkorea habe daraufhin «80 Kampfjets in Bereitschaft versetzt», darunter auch Tarnkappen-Kampfflugzeuge.

Auch Flugzeuge, die in die gemeinsamen Militärübungen mit den USA eingebunden sind, blieben demnach «in Bereitschaft». Den Angaben des Generalstabs zufolge erfolgte die Mobilisierung der nordkoreanischen Kampfjets im Luftraum der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang.

Nordkorea hatte die Spannungen in der Region in den vergangenen Tagen mit mehr als 25 Raketenstarts einschliesslich einer Interkontinentalrakete mit mehreren tausend Kilometern Reichweite angeheizt. In der Nacht zum Freitag schoss Pjöngjang zudem Artillerie-Sperrfeuer auf die «maritime Pufferzone» im Seegebiet zwischen den beiden Ländern ab. Dem südkoreanischen Militär zufolge feuerte Nordkorea 80 Artilleriegeschosse ab, die in der Pufferzone landeten.

Provokationen Nordkoreas reissen nicht ab

Die Regierung in Seoul verurteilte die «andauernden Drohungen», die auf der «rücksichtslosen Atomwaffen- und Raketenentwicklung» Nordkoreas beruhten. Am Freitag stand das Thema wieder einmal im UN-Sicherheitsrat in New York auf dem Programm. UN-Resolutionen verbieten dem international weitgehend isolierten Land die Erprobung atomwaffenfähiger Raketen jeglicher Reichweite.

Alleine diese Woche hat Nordkorea mehr als 25 Raketenstarts durchgeführt und damit die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel weiter angeheizt. Bild: Jung Yeon-je (AFP)

Die Luftübung in Nordkorea wurde wegen eines laufenden Luftwaffentrainings der südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte auch als weitere Demonstration der Stärke gesehen. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich in den vergangenen Monaten deutlich erhöht. Seit Ende September unternahm Nordkorea trotz internationaler Kritik in ungewohnt hoher Frequenz Tests mit ballistischen Raketen und anderen Waffen.

Washington und Seoul warnen seit Monaten davor, dass Nordkorea in naher Zukunft einen Atomwaffentest ausführen könnte. Es wäre der erste solche Test seit 2017. Insgesamt hat Nordkorea seit 2006 sechs Atomwaffentests ausgeführt.

AFP/SDA/lif

