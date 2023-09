Nordkorea und Russland – Putin braucht Waffen, Kim braucht Geld Laut Geheimdienst­informationen reist Kim Jong-un im Panzerzug bald nach Wladiwostok. In Kriegszeiten ist das aufrüstende Nordkorea für Russland ein attraktiver Partner. Thomas Hahn aus Tokio

Kims bisher letzte Reise ins Ausland: Im April 2019 traf er ebenfalls Wladimir Putin in Wladiwostok. Foto: EPA, Keystone

Es dauerte nicht lange, bis das Vereinigungsministerium in Südkoreas Hauptstadt Seoul auf die Nachricht reagierte, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Wladiwostok plane. Ein Beamter der Behörde sprach am Dienstag vor Reporterinnen und Reportern über die Neuigkeit, welche die «New York Times» mit Verweis auf Geheimdienstquellen aufgebracht hatte. «Die Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und einem benachbarten Land sollte immer in einer Richtung erfolgen, die der internationalen Ordnung und dem Frieden nicht schadet», sagte er.