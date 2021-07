Ausstellung in Kemptthal – Nostalgische Fotos von heute Richard Miklavcics Bilder zeigen Oldtimer und die Menschen, die für sie schwärmen. Wie er selbst. Seine Fotoschau läuft in der Motorworld im Valley. Gabriele Spiller

Richard Miklavcic mit seinen analogen Kameras. Foto: Marc Dahinden

«Raum und Wände sind begrenzt», sagt Richard Miklavcic. Dem ambitionierten Fotografen und hauptberuflichen Gastronomen ist bewusst, dass er nur eine gewisse Anzahl Bilder aus seiner Ausstellung in der Motorworld Kemptthal verkaufen wird. Deshalb hat er auch Postkarten angefertigt und ein 88-seitiges Postkartenbuch (30 Franken). Es ist quasi der Katalog zu seiner sehenswerten Präsentation; die Postkarten kann man aber auch nach und nach verschicken.

«Money Can’t Buy Everything», so der Titel der Schau. Darin zeigt er, wie er mit seinem Mercedes SL Coupé die weltberühmten Autorennen in Le Mans, Monte Carlo und die Mille Miglia in Brescia besuchte. «Das Goodwood Revival in Südengland ist eines der spektakulärsten Rennen, das ich erlebt habe. Die Engländer können das!»