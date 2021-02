Eröffnung diesen Herbst – Novartis baut auf seinem Campus

Café und Museum für ganz Basel Kreisrund wird das neue Gebäude des Pharmakonzerns – es ist kein Büro oder Labor, sondern ein Zentrum für die Öffentlichkeit. Ab Herbst 2022 soll dann der gesamte Campus zugänglich werden. Isabel Strassheim

Der neue Novartis-Pavillon: Rundbau mit einem Café mit Rheinblick im Parterre. Sehen mehr in der Diashow… Visualisierung: Novartis Blick von aussen auf das neue Besucherzentrum… Visualisierung: Novartis Der Gesamtüberblick zeigt, wie die Wege vom Ufer und von der Brücke zum «UFO» führen. Visualisierung: Novartis 1 / 9

Der Pharmakonzern Novartis baut wieder auf seinem Campus. Nicht für die eigene Forschung und Produktion, sondern für die Bevölkerung. Am Rheinufer neben der Dreirosenbrücke entsteht ein neues Besucherzentrum mit Medizinmuseum, Café und Veranstaltungsort. «Wir möchten damit ein sichtbares Signal setzen, dass wir uns für die Öffentlichkeit öffnen», sagt der Leiter des Bauprojektes, Reto Gisiger, der «Basler Zeitung». Novartis solle greifbarer und auch ganz real zugänglich werden.

Der rund 20 Millionen Franken teure Novartis-Pavillon schafft auf dem Industrie- und Büroareal von Novartis einen Ort mit offenen Wegen und freiem Zutritt. Der Park und die kreisrunde Gebäudeform mit dem im Durchmesser 20 Meter weiten Innenhof erinnert dabei an den UFO-Bau des US-Softwarekonzerns Apple an seinem kalifornischen Hauptsitz in Cupertino. «Aber als Anspielung ist dies nicht gemeint», so Gisiger. Als Fenster zur Stadt solle er einfach auffallen. Auch nachts kann er durch seine Fotovoltaik-Bespannung mit LED-Leuchten in Szene gesetzt werden.