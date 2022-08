Stellenabbau trifft Kaderpositionen – Novartis entlässt rund 700 Manager in der Schweiz Viele leitenden Mitarbeitende müssen beim Basler Pharmakonzern um ihren Job bangen. Sie trifft die Entlassungswelle besonders.

Novartis entlässt 1400 Mitarbeitende in der Schweiz: Der grosse Abbau soll 2023 beginnen. Foto: Keystone

Der im Frühjahr angekündigte Stellenabbau des Pharmakonzerns Novartis trifft besonders viele Mitarbeitende in leitenden Positionen. Jeder zweite der bis zu 1400 Angestellten, von denen sich Novartis in der Schweiz trennen will, ist ein Manager.

Die Konsultationen mit den Mitarbeitenden auf Managementebene wurde soeben abgeschlossen, erklärte der Schweizer Novartis-Chef Matthias Leuenberger am Montag anlässlich einer Veranstaltung für Medienschaffende in Zürich. Die ersten betroffenen Mitarbeiter würden in den nächsten Wochen informiert.

Erste Entlassungen in der Schweiz werden aber erst nächsten Sommer erfolgen. «In Anbetracht der verschiedenen Fristen dürften die ersten Entlassungen nicht vor Sommer 2023 erfolgen», sagte Leuenberger.

Beim letzten Umstrukturierungsplan im Jahr 2018 habe Novartis rund einen Drittel der Stellenstreichungen durch Pensionierungen aufgefangen. «Beim neuen Programm wird es wahrscheinlich weniger sein», räumte Leuenberger ein.

Weltweit fallen 8000 Stellen weg

Insgesamt fallen 1400 von 11'600 Jobs hierzulande weg. Weltweit will der Pharmakonzern 8000 der insgesamt 108'000 Stellen streichen.

Die Basler hatten die Restrukturierung Anfang April angekündigt. Das Ziel sind Einsparungen ab 2024 von mindestens einer Milliarde US-Dollar pro Jahr, indem bestimmte Geschäftsbereiche zusammengeführt und Doppelspurigkeiten beseitigt werden.

Kern der Reorganisation ist die Zusammenlegung der beiden Divisionen Innovative Pharmaceuticals und Oncology Treatments. Novartis möchte auch bestimmte Verwaltungsfunktionen (Buchhaltung, Personalwesen, Rechtsdienste, Kommunikation) rationalisieren.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.