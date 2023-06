Tösstal – Nüssli Radsport zieht nach Wila Ruedi Nüssli führt seit 1997 eine Velowerkstatt. Nach neun Jahren in Rikon und 16 Jahren in Turbenthal zieht er im Dezember mit seinem Geschäft ins Zentrum Wila. Rafael Rohner

Ruedi Nüssli schwingt sich wenn immer möglich auch selbst auf den Sattel, kürzlich fuhr er bis nach Rom. Foto: PD

Der gebürtige Tösstaler Ruedi Nüssli zügelt mit seinem Radsportgeschäft im Dezember 2023 flussaufwärts von Turbenthal nach Wila. Er zieht dort in die neue Zentrumsüberbauung ein. Ausschlaggebend für diese Standortwahl seien die zentrale Lage und die moderne Architektur gewesen, heisst es in einer Mitteilung. Die Kombination von Wohn- und Gewerberaum in einem lebendigen Zentrum hätten ihn sehr gereizt. Anders als in Turbenthal werde Nüssli nun den gesamten Betrieb auf einer Fläche haben: Verkaufsfläche, Werkstatt, Büro und einen abgetrennten Bereich, um die Velos zu waschen. So könne er effizienter und professioneller arbeiten und sein Geschäft besser präsentieren.