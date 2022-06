Rekordpreis bei Versteigerung – Nummernschild ZH 888 ist 194’000 Franken wert Noch nie ist im Kanton Zürich ein Auto-Kontrollschild für mehr Geld versteigert worden. Gleich zwei Dinge haben den Preis nach oben getrieben.

Regierungsrat Mario Fehr präsentiert stolz die wertvolle Nummer ZH 888. Foto: Sicherheitsdirektion Kanton Zürich

Das Zürcher Strassenverkehrsamt hat bei der Versteigerung eines Kontrollschilds einen neuen Rekord erzielt. Am Mittwochabend hat jemand für die Nummer ZH 888 insgesamt 194’000 Franken geboten. So viel wie noch nie. Die bisherige Zürcher Rekordhalterin war die Nummer ZH 987. Sie erzielte 2018 insgesamt 152’400 Franken. Die Kontrollschilder sind also so teuer wie ein ganzes Luxusauto. Ab 200’000 Franken erhält man etwa einen Porsche 911 GT3.

Bei ZH 888 sind zwei Dinge zusammengefallen, welche den Preis nach oben getrieben haben. Einerseits sind dreistellige Zahlen die tiefsten, welche versteigert werden. Andererseits sind Nummern mit einer 8 besonders beliebt. Insgesamt sind innerhalb einer knappen Woche 340 Gebote eingegangen. Am Ende der Versteigerung haben sich noch zwei Personen im Minutentakt überboten. Gestartet war die Versteigerung am Donnerstagmorgen bei 4000 Franken. Das Geld aus den Versteigerungen fliesst in die Staatskasse.

9,5 Millionen Franken für die Nummer AA 8

Die schweizweit wertvollste Nummer bleibt ZG 10, die jemand 2018 für 233’000 Franken ersteigerte. Nummern mit einer 8 sind auch international äusserst beliebt. Vor drei Jahren war die britische Nummer U 8 für rund 200’000 Franken versteigert worden. In Dubai bezahlte jemand jüngst sogar 9,5 Millionen Franken für die Nummer AA 8.

zac

