Berlusconi hat Covid-19 – Nun bangen alle mit dem Cavaliere Silvio Berlusconi liegt im Spital – und die italienische Politik sitzt gewissermassen kollektiv am Bett. Oliver Meiler aus Rom

Auch mit ihm traf sich Silvio Berlusconi Mitte August in seiner Villa Certosa auf Sardinien: Flavio Briatore, früherer Formel-1-Rennstallboss und Diskotheken-Betreiber. Beide haben sich mit dem Virus angesteckt. Foto: Instagram

Vor dem Mailänder Privatspital San Raffaele, Gebäude D, stehen jetzt Reporter aller grossen italienischen Fernsehstationen. Manche Sender schalten alle paar Minuten da hin, auch wenn es nichts Neues zu berichten gibt über den Zustand des Patienten im obersten Stock. Dort liegt Silvio Berlusconi, der frühere Ministerpräsident, und wenn der nicht schon ein gewisses Alter hätte, würden sich die Seinen vielleicht etwas weniger sorgen. Berlusconi wird Ende September 84, er hat Covid-19.

Seit Mittwoch weiss er Bescheid. Auch zwei seiner Kinder aus zweiter Ehe wurden positiv getestet. Seine Tochter Barbara könnte das Virus von einer Sommerparty auf Capri zurück nach Hause gebracht haben. Oder passierte es am Ende doch in Porto Rotondo, bei einem der Feste mit vielen Freunden in Berlusconis Villa Certosa auf Sardinien? Es gibt Fotos, alle eng an eng, Gesichtsmasken trug niemand. Auch ein Bodyguard hat sich angesteckt. Und Berlusconis neue Verlobte, Marta Fascina, Abgeordnete seiner Partei Forza Italia. Um sie macht man sich etwas weniger grosse Sorgen: Sie ist 30.

«Ich hoffe, dass er auch diese Schlacht mit der ganzen Kraft schlägt, die ihn immer auszeichnete.» Luigi Di Maio, Aussenminister der Cinque Stelle

Zunächst hatte es geheissen, Berlusconi sei daheim in der Villa San Martino in Arcore, Symptome habe er keine. Das Fieber, die Schmerzen? Weg. Der «Presidente» sei ein Löwe, erzählten seine politischen Weggefährten. Nichts könne ihn von der Arbeit abhalten. Er werde auch Wahlkampf machen für die Regional- und Gemeindewahlen in zwei Wochen – halt einfach auf Distanz, mit Interviews und Schaltungen.

Medienrummel um den Patienten im obersten Stock von Pavillon D im Spital San Raffaele in Mailand. Foto: Daniele Mascolo (Reuters)

In der Nacht auf Freitag liess sich Berlusconi dann aber mit leichten Atemproblemen ins San Raffaele bringen, womöglich der Beginn einer Lungenentzündung. Er soll auch künstlich beatmet worden sein. Und so sitzt das politische Italien nun gewissermassen kollektiv am Bett jenes Mannes, der das Land ein Vierteljahrhundert lang geprägt und polarisiert hat, wie man das bei einem liebenswürdigen Grossvater tun würde. Alle melden sich mit rührenden Genesungswünschen, auch seine ewigen Rivalen, sogar die ärgsten sind dabei. Aussenminister Luigi Di Maio von den Cinque Stelle etwa, er schreibt: «Ich hoffe, dass er schnell gesund wird und auch diese Schlacht mit der ganzen Kraft schlägt, die ihn immer auszeichnete.»

Immer noch zentral, auch geschrumpft

Das ist etwas mehr als ein Glückwunschtelegramm, fast schon eine politische Rehabilitierung. Es sei noch nicht lange her, schreibt der «Corriere della Sera», da habe Di Maio Berlusconi noch für einen «Gangster» gehalten, ein «Monster», für den «Feind» schlechthin. «Das Eis schmilzt», schreibt die Mailänder Zeitung in einem Kommentar. «Il Foglio» sieht den «Anti-Berlusconismus» dämmern.

Ganz uninteressiert sind die Wünsche allerdings nicht. Forza Italia mag in den vergangenen Jahren geschrumpft sein, und mit ihr der Einfluss Berlusconis. In Umfragen schafft es die Partei schon lange nicht mehr auf zehn Prozent. Sie wurde überflügelt und weit rechts überholt von Matteo Salvinis Lega und von den postfaschistischen Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni. Doch die eher gemässigte, europafreundliche Partei ist noch immer zentral, potenziell auf beiden Seiten der Mitte: Ohne Berlusconi, der seine Nachfolge nie regeln mochte, sind die Souveränisten um Salvini und Meloni nicht mehrheitsfähig; mit den vielen Stimmen Berlusconis im Parlament wiederum wäre der amtierenden Regierung aus Fünf Sternen und Sozialdemokraten ein langes Leben sicher. Auch deshalb sind jetzt alle sehr nett mit dem «Presidente».

Sein Leibarzt hielt ihn für fast unsterblich

Der Körper des Chefs, er war immer schon ein wichtiges Topos in der politischen Narration Berlusconis gewesen: seine Freuden mit viel zu jungen Frauen, seine Leiden am Herzen, die überstandenen Attacken. Sein Leibarzt beschrieb ihn einmal als beinahe unsterblich. Der Chefkarikaturist des «Corriere», Emilio Giannelli, zeichnete Berlusconi nun wie gehabt im Doppelreiher und mit hohen Absätzen, den weissen Pudel Dudù an der Leine, und legte ihm diese Worte in den Mund: «Das Leben hat mir alles gegeben: Ich bin der König des Geldes, der König der Herzen, der König des Fernsehens, der König der Politik. Mir fehlte nur noch die Corona.» Corona ist das italienische Wort für Krone.