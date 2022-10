Energie in Winterthur – Nun fliesst weniger Gas durchs Mattenbachquartier Knapp ein Kilometer Gasleitung ist diese Woche stillgelegt worden. Statt mit Gas heizen die betroffenen Häuser jetzt mit Fernwärme. Elisabetta Antonelli

1 / 2 Ein «historischer Moment» für Werkvorsteher Stefan Fritschi (FDP) und Christoph Meyer, Stadtwerk-Abteilungsleiter Rohrnetz: Die Gasleitungsstilllegung im Mattenbachquartier. Foto: Roger Hofstetter

Am Kreuzeggweg klafft ein tiefes Loch. Doch wer über die Bauabschrankung schaut, sieht auf den ersten Blick nichts Spektakuläres. Laut Werkvorsteher Stefan Fritschi (FDP) handelt es sich aber nicht um eine gewöhnliche Baustelle. «Das ist ein historischer Moment», sagt er am Donnerstag vor den Medien. Es ist das erste Mal, dass in der Stadt fast ein Kilometer Gasleitung stillgelegt wird. Die Vorbereitungen würden schon seit 2014 dauern.