Kunst im Schlosspark – Nun hat Andelfingen das Werk eines weltbekannten Künstlers Der «Handschuh» von Roman Signer ist an einer Vernissage eingeweiht worden. Der Gemeindepräsident richtete eine Warnung an die anonymen Saboteure. Markus Brupbacher

Vernissage vom Samstagnachmittag: Roman Signer hebt seinen «Handschuh» im Tobel des Andelfinger Schlossparks. Foto: Madeleine Schoder

Just auf die Vernissage am Samstagnachmittag zu Roman Signers Installation setzte starker Regen ein. «Ich habe zu Wasser eine besondere Beziehung», sagte der weltbekannte Schweizer Künstler am Anlass im Andelfinger Schlosspark, an dem gut 30 Personen teilnahmen. Der 1938 Geborene ist in Appenzell an der Sitter aufgewachsen. Als Kind sei er jeden Tag in dem Fluss gestanden, erzählte er. «Meine Arbeiten haben auch viel mit meiner Kindheit zu tun.» In sehr vielen Werken Signers spielt Wasser eine zentrale Rolle.

Roman Signer ist einer der weltweit bekanntesten Schweizer Künstler. Foto: Madeleine Schoder

Vom Bächli im Tobel des Parks sei er «sehr begeistert». Der kleine Bach, in dem Signer sein Werk «Handschuh» installiert hat, gehört zum verzweigten Kanalsystem des Andelfinger Mülibachs. Ein solches Bächlein habe er noch nie gesehen. Denn normalerweise erodiere ja der Untergrund eines Bachs, er werde also immer tiefer. Nicht so hier – er wächst in die Höhe. Der Grund ist der hohe Kalkgehalt im Wasser, der das Bachbett anwachsen lässt.

