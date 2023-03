Nach Unfall in Winterthur – Nun ist der Brunnen weniger tief und sicherer für kleine Kinder Die Stadt hat die Wassertiefe im Brunnen des Lindengutparks reduziert, indem sie ein Gitter einbauen liess. Eine Garantie gegen das Ertrinken ist das aber nicht. Markus Brupbacher

Durch ein Gitter im Brunnen im Winterthurer Lindengutpark – auch Vögelipark genannt – hat die Stadt die Wassertiefe verringert, um die Kindersicherheit zu erhöhen. Foto: Madeleine Schoder

Letzten Juli ertrank im ovalen Brunnen im Winterthurer Lindengutpark («Vögelipark») ein zweijähriger Knabe beinahe. Dies, nachdem seine Mutter ihn aus den Augen verloren hatte. Nun hat die Stadt Winterthur ein Gitter in den Brunnen einbauen lassen, um die Wassertiefe auf 20 Zentimeter zu senken. Diese Maximaltiefe empfiehlt die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU), wenn ein künstliches Kleingewässer im Spielbereich von kleinen Kindern liegt. Das heisst allerdings nicht, dass Kleinkinder im «Vögelipark» künftig unbeaufsichtigt bleiben können. So kann ein Kind unter drei Jahren schon ab einer Wassertiefe von 5 Zentimetern in weniger als 20 Sekunden ertrinken. Das Gitter ist so gefertigt, dass es in den Brunnen gelegt und zu dessen Reinigung wieder herausgenommen werden kann.