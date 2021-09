Eishockey: Wegen Dopings suspendiert - Nun ist klar, was mit Kloten-Stürmer Füglister ist

Wegen Dopings suspendiert – Nun ist klar, was mit Kloten-Stürmer Füglister ist Die Flughafenstädter müssen bis auf Weiteres auf Jeffrey Füglister verzichten. Nach einer positiven Dopingprobe im April läuft ein Verfahren gegen den Center. Dominic Duss

Läuft vorläufig nicht mit dem EHC Kloten auf: Stürmer Jeffrey Füglister ist im April in einer Dopingkontrolle hängen geblieben, nun wartet sein Arbeitgeber das Urteil ab. Foto: Madeleine Schoder

Der EHC Kloten kommuniziert am Dienstagvormittag einen Doping-Fall in seiner Swiss-League-Mannschaft. Kurz und knapp fällt die Meldung dazu aus: «Jeffrey Füglister ist aufgrund einer Dopingprobe im letzten April durch Anti Doping Schweiz vorübergehend suspendiert worden und nimmt nicht am Spiel- oder Trainingsbetrieb der 1. Mannschaft teil. Der EHC Kloten wartet nun das abschliessende Urteil ab und wird weiter informieren.»

Danach zitiert der Club aus der Flughafenstadt seinen CEO Pascal Signer: «Jeffrey hat in dieser Angelegenheit immer sehr offen und transparent mit uns kommuniziert. Aufgrund der Reglemente und bis wir ein abschliessendes Urteil haben, ist Füglister vorübergehend suspendiert.» Der EHC Kloten distanziere sich ganz klar vom Doping im Sport sowie von der Einnahme verbotener Substanzen und warte nun das Urteil ab.