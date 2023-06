5G in Altikon – Nun muss sich das Gericht mit den beiden Antennen auseinandersetzen Die Swisscom will den Bau ihrer Antenne beim Werkhof vor Baurekursgericht durchsetzen. Und gegen die bewilligte ARA-Antenne sind zwei weitere Rekurse eingegangen. Jonas Gabrieli

Das Bauprofil bei der Abwasserreinigungsanlage (ARA) für die 35 Meter hohe Antenne. Im Hintergrund ist das Dorf Altikon zu sehen. Foto: Madeleine Schoder

Ob nördlich des Dorfes Altikon gleich zwei, eine oder am Ende gar keine Antenne gebaut wird, bleibt offen. Der Gemeinderat bewilligte Mitte April zwar das Baugesuch für eine 35 Meter hohe Swisscom-Antenne bei der Abwasserreinigungsanlage (ARA). Aber während der Rekursfrist sind zwei Rekurse gegen diesen Entscheid eingegangen, sagt Kanzleichefin Martina Hemerka vom Baurekursgericht auf Anfrage. Das Gericht muss sich nun also als übergeordnete Instanz mit der Rechtmässigkeit der Bewilligung befassen. Das ist – angesichts des Widerstands an einer Informationsveranstaltung im letzten November – wenig überraschend. Während der öffentlichen Auflage der Pläne war der Baurechtsentscheid 52-mal verlangt worden, der zum Rekurs berechtigt.