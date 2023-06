Mikromobilität in Illnau-Effretikon – Nun rollen die E-Scooter an Am Bahnhof Effretikon können neu E-Trottinetts gemietet werden. Der Stadtrat unterstützt einen Pilotversuch mit 20’000 Franken. Almut Berger

Wie hier in Bümpliz werden demnächst auch am Bahnhof Effretikon E-Trottinetts von Voi verliehen. Archivfoto: Raphael Moser

In Effretikon können ab dem 10. Juni E-Trottinetts gemietet werden. Der Stadtrat hat einen Kredit von 20'000 Franken für einen Pilotversuch gesprochen. Ziel sei die verbesserte Anbindung der Industriegebiete Vogelsang und Langhag sowie der Berufsbildungszentren an den Bahnhof Effretikon, wie er in einer Mitteilung schreibt.