Steuern in der Region Winterthur – Nun sinken die Steuern wieder Gleich 13 Gemeinden verlangen ab 2023 tiefere Steuern. Vor allem im Weinland wird es für viele günstiger. Im Vergleich zum Vorjahr kommt das einer Trendwende gleich. Jonas Gabrieli

Vor allem nördlich von Winterthur sinken die Steuern aufs neue Jahr teilweise stark. Fotomontage: Dagmar Abo

Aufs neue Jahr hin verändert sich nicht nur die Jahreszahl, sondern auch die ein oder andere Ziffer im kommunalen Gesamtsteuerfuss (Politische Gemeinde plus Schulgemeinden). Hier finden Sie die grössten Veränderungen der Region Winterthur in der Übersicht. Anzumerken ist, dass die Steuern im Kanton Zürich schweizweit betrachtet tief sind. Die höchsten Steuerfüsse in der Region gehören national betrachtet also immer noch zum guten Durchschnitt, wie Berechnungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung zeigen.