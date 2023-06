Wassermangel in Grossbritannien – Nun sitzen selbst die Briten auf dem Trockenen Geschlossene Schulen und Trinkwasser-Abholstationen: Alarmiert sehen die Bewohner der vormals feuchtesten Ecke Europas einer Zukunft entgegen, für die sie nicht gerüstet sind. Peter Nonnenmacher aus London

So früh im Jahr war es noch nie trocken in Grossbritannien: Das ausgetrocknete Woodhead Reservoir in Nordengland. Foto: Oli Scarff (AFP)

Nun hat offenbar selbst Nessie Probleme, sich unter Wasser zu halten. Loch Ness, im hohen Norden Schottlands, meldet alarmierend sinkende Wasserstände, wegen anhaltender Trockenheit. Jüngst glaubten Touristen, klare Umrisse des legendären Monsters nahe der Wasseroberfläche ausgemacht zu haben: Niedriger denn je, seit es Aufzeichnungen dieser Art gibt, ist in diesem Juni der Pegel des grössten und tiefsten Gewässers im Vereinigten Königreich.

Einzelne kleine Buchten an den Ufern des Sees seien «schon fast ausgetrocknet», sagt der Loch-Ness-Forscher Adrian Shine alarmiert. Ausser um Loch Ness sorgt sich das schottische Umweltamt um eine ganze Reihe von Flüssen und Seen in Schottland. Dass das Wasser schon so früh in diesem Sommer knapp werde, sei äusserst alarmierend. Die nächsten Monate dürften «ganz schön schwierig» werden. Daran änderten auch gelegentliche Wolkenbrüche nichts.

Einzelne Flüsse ausgetrocknet

Wenn aber die regenreichsten Gebiete Grossbritanniens schon solche Schwierigkeiten haben, was steht dann, in einer Phase anhaltender Trockenheit und Hitze, den zunehmend um ihre Wasserbestände ringenden Gebieten Süd- und Mittelenglands bevor? (Lesen Sie unsere Analyse einer Obsession: Warum die Briten dermassen vom Wetter besessen sind.)

Mitte Juni war der Oberlauf des River Derwent im Lake District bereits so gut wie ausgetrocknet. Und diese Gegend im Lake District – ein Naturschutzgebiet und Gebiet wissenschaftlichen Interesses – gilt traditionell als «die nasseste Ecke Englands». Gegenwärtig freilich büsst ganz Britannien seinen Ruf als feuchtfröhliche Insel, als Land der täglichen Schauer und der karikierten Regenschirme ein. Vorige Woche etwa waren Tausende von Menschen in den südlichen Grafschaften Kent und Sussex tagelang ohne Wasserversorgung. Trinkwasser wurde eilends über Abholstationen ausgeteilt. Mehrere Schulen mussten schliessen, weil die Toilettenspülung nicht mehr funktionierte. In vielen Haushalten sank der Wasserdruck jeden Tag weiter.

Mancherorts wird bereits das Trinkwasser knapp: Das fast ausgetrocknete Becken des March Haigh Reservoir in Nordengland. Foto: Oli Scarff (AFP)

Von kommender Woche an dürfen Gärten in Kent und Sussex nicht mehr mit Wasserschläuchen oder Sprinkleranlagen, sondern nur noch mit Giesskannen bewässert werden. Sollte das nicht genug Wasser einsparen, sind weitere Massnahmen geplant. Betrieben, die viel Wasser verbrauchen, könnte die Zulieferung gekürzt werden. Im Extremfall soll Wasser auch für Normalbürger rationiert werden. Standrohre würden an strategischen Stellen in Strassen errichtet, an denen man sich dann sein Trinkwasser abholen müsste.

Southern Water, eines der regionalen Wasserversorgungsunternehmen, warnte letzte Woche, dass die Nachfrage nach Wasser in Kent das verfügbare Angebot bereits übertreffe. Der Wasserbedarf habe das höchste Ausmass seit der Hitzewelle des Vorjahres erreicht.

Eine andere Gesellschaft, South East Water, sieht es ebenso: «Diese Situation hat sich sehr viel schneller als im Vorjahr entwickelt.» Gegenwärtig sei zudem «wenig Regen für diesen Sommer» zu erwarten – was es immer schwieriger mache, «all unsere Konsumenten kontinuierlich mit Wasser zu versorgen».

Grossbritannien ist das einzige Land in Europa, in dem Wasser in privater Hand und somit eine kommerzielle Ware ist.

Schon dass in diesem Zusammenhang von «Konsumenten» und von «Angebot und Nachfrage» die Rede ist, bringt freilich immer mehr Briten auf die Palme. Seit Premierministerin Margaret Thatcher 1989 die Wasserversorgung im Lande privatisierte und das Geschäft zehn regional operierenden Unternehmen übertrug, ist Grossbritannien das einzige Land in Europa, in dem Wasser vollständig in privater Hand und somit eine kommerzielle Ware ist.

Das hat gerade in den letzten Jahren Empörung ausgelöst. Nach Berechnungen von Universitätsexperten sollen die betreffenden, rein profitorientierten und in ihren jeweiligen Regionen konkurrenzfrei operierenden Betriebe seit der Privatisierung über 60 Milliarden Pfund (fast 69 Milliarden Franken) an ihre Aktionäre ausgeschüttet haben, während vielerorts ungenügend investiert wurde ins Versorgungssystem.

So geht zum Beispiel ständig ein Gutteil des Wassers wegen Lecks und Leitungsschäden verloren. Dennoch flossen in jüngsten Jahren offenbar 95 Prozent aller Wasserprofite statt in irgendwelche Verbesserungsmassnahmen den Aktionären zu.

Entwässerung der Böden

Zugleich leidet Grossbritannien auch seit längerem an anderen, strukturellen Problemen, die vor allem mit der Landwirtschaft, mit der steten Entwässerung der Böden und mit Flussverschmutzungen zu tun haben. Neue Modelle «rücksichtsvollerer» Bewirtschaftung des Landes und der Anlage natürlicher Wasserreservoire werden derzeit diskutiert und erprobt.

Dies und ein grösseres Bewusstsein für erforderliche Wassereinsparungen sei allerdings auch dringend nötig, meinen britische Experten. Klimawandelprojektionen zeigten, «dass die trockenen Sommer in England um bis zu 50 Prozent zunehmen werden», mahnt der prominente Umweltautor Tim Smedley. «Zugleich nimmt die Menge verfügbaren Wassers um mindestens 10 bis 15 Prozent ab.»

