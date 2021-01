Kultur in Winterthur – Nun streamen auch die Theaterbühnen Das Theater Winterthur überträgt am Freitag eine Operngala live und gratis nach Hause. Andere Bühnen setzen jetzt ebenfalls auf Onlineprojekte. Helmut Dworschak

«Ausdrucksstark und stimmschön» fand die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» einen Auftritt der Mezzosopranistin Josy Santos. Foto: Thomas M. Jauk

Am Freitag wirft das Theater Winterthur sein Kulturprogramm wieder an. Mit unterhaltsamer Musik aus komischen Opern: Das Gastspiel des Theater Orchester Biel Solothurn bringt Arien und Duette von Donizetti und Rossini in den grossen Theatersaal. Das Konzert wird mit einem kostenlosen Livestream übertragen. Auf der Bühne sind neben dem Orchester die ausdrucksstarke brasilianische Mezzosopranistin Josy Santos sowie die Baritone Leonardo Galeazzi und Michele Govi zu erleben. Die Leitung hat Franco Trinca.

Seit der Bundesrat Ende Oktober 2020 Kulturveranstaltungen stark einschränkte, waren alle Veranstaltungen im grossen Saal des Theaters abgesagt. Streaming-Angebote suchte man auf der Website bis jetzt vergebens. Im Gegensatz dazu streamt das Musikkollegium seine Konzerte seit längerem.