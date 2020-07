Historisches Gebäude in Winterthur – Nun wird das Büchi-Haus abgerissen Jahrelang haben Anwohner und Heimatschützer dagegen gekämpft. Doch nun hat der Abbruch des Büchi-Hauses im Neuwiesenquartier begonnen. Jonas Keller

Der erste Bagger ist aufgefahren. Bald endet damit die über 120-jährige Geschichte des Hauses an der Salstrasse 20. Bild: Enzo Lopardo

Begonnen hat es mit einem Brief im November 2012, den Werner Kistler* in seinem Briefkasten vorfand. Enden tut es jetzt, sieben Jahre später, mit dem Abriss des Büchi-Hauses an der Salstrasse 20. Dazwischen: ein Disput um den historischen Wert des einstigen Heims von Ingenieur Alfred Büchi, Erfinder des Turbomotors, und der Vorwurf, dass zwei Stadträte einen Wahlkampfunterstützer bevorteilt hätten.

Grossprojekt gescheitert

«Corti ist an uns herangetreten mit dem Vorschlag, alles platt zu machen», erinnert sich Anwohner Werner Kistler an die erste Kontaktaufnahme Ende 2012. Alles: Das ist nicht nur das vor gut 120 Jahren erbaute Eckhaus an der Salstrasse, sondern auch die direkt daran angebauten, nochmals zwei Jahrzehnte älteren Reihenhäuser an der Neuwiesenstrasse. Und Corti: Das ist Bauunternehmer Philippe Corti, der das gleichnamige Winterthurer Familienunternehmen in fünfter Generation führt.

Aus Cortis umfassenden Plänen wurde schliesslich nichts. Warum, ist unklar – die Corti Spleiss AG reagiert innert der gesetzten Wochenfrist nicht auf die Fragen dieser Zeitung. Bestehen blieb aber das zentrale Projekt: Das historische Haus an der Salstrasse 20 soll einem Mehrfamilienhaus weichen mit «17 modernen Mietwohnungen für Jung und Alt», wie es auf der Website der AG angepriesen wird.

So soll Cortis Projekt nach der Fertigstellung aussehen. Geplant ist diese aktuell für 2022. Bild: PD

War der Stadtrat befangen?

Für den Erhalt des Büchi-Hauses setzten sich nicht nur Anwohner ein, sondern auch der Verein Heimatschutz Winterthur. Vereinspräsident Peter Niederhäuser sagt über das um 1897 erbaute Gebäude: «Das Haus ist ein wichtiger Zeuge der Zeit von Winterthurs Aufschwung. Solche Häuser gab es zwar viele, aber nur die wenigsten sind auch im Innern noch so gut erhalten.» Der Stadtrat stimmte dem zwar grundsätzlich zu, entschied aber trotzdem im Februar 2016, das Haus nicht unter Schutz zu stellen.

Der Entscheid führte nicht nur unter Historikern zu Diskussionen. Dass die zwei Stadträte Josef Lisibach (SVP) und Michael Künzle (CVP) mitentschieden, die Corti im Wahlkampf politisch unterstützt hatte, warf die Frage der Befangenheit auf. Kritik wurde entsprechend auch am vom Stadtrat abgesegneten Deal laut, der das Bauprojekt im jetzigen Umfang erst ermöglichte: Die Winterthurer Elektrizitätswerke, denen ein Nachbargrundstück gehört, haben gut 1000 Quadratmeter Boden für 1,9 Millionen Franken an Corti abgetreten. Der Stadtrat wies die Vorwürfe zurück – der Entscheid der betreffenden Stadträte, nicht in den Ausstand zu treten, sei juristisch korrekt gewesen.

Zusammen mit den angrenzenden Sulzer-Reihenhäusern ist das Büchi-Haus Teil von Winterthurs industrieller Erfolgsgeschichte. Bild: Marc Dahinden

Es folgte der Gang vor Gericht, zuerst durch den Heimatschutz, dann durch den Anwohner Werner Kistler. Dass man dabei gegen hohe Hürden kämpft, war Peter Niederhäuser klar. «Dass das Haus grundsätzlich schützenswert ist, steht ausser Frage – das hat das Gericht dann auch so bestätigt», sagt der Historiker. Wenn ein Haus aber schon verkauft und ein Projekt geplant sei, ohne dass die betreffende Liegenschaft bereits im Inventar der Denkmalpflege ist, sei die Chance gering, noch etwas bewirken zu können. «Die Gefahr, dass eine hohe Entschädigung gezahlt werden müsste, ist gross», sagt Niederhäuser. Die Gerichte würden deshalb in solchen Fällen aus Gründen der Verhältnismässigkeit meist dagegen urteilen, das Objekt nachträglich unter Schutz zu stellen – auch wenn ein Objekt grundsätzlich historischen Wert habe.

Heimatschutz und Anwohner suchten deshalb auch aussergerichtlich nach Lösungen. So schlug der Heimatschutz vor, das historische Haus zu erhalten und durch einen Anbau zu ergänzen. Der Kompromiss kam nicht zustande. Und auch Ideen, wonach eine Stiftung für Denkmalschutz das Haus übernehmen oder die Stefanini-Stiftung es als Heim für einen Teil der Kunstsammlung nutzen könnte, fruchteten nicht. So blieb es an den Gerichten hängen, das letzte Wort zu sprechen.

Finanzielle Interessen wogen schwerer

Es kam wie erwartet: Im August 2017 urteilte das Verwaltungsgericht, dass die wirtschaftlichen Interessen Cortis überwiegen. Anwohner Werner Kistler nahm daraufhin ebenfalls einen Anlauf, das Vorhaben noch zu stoppen. Er legte im November 2018 Rekurs ein. Zu spät, wie sich zeigen sollte.

«Der Wind bläst gegen die Denkmalpflege.» Peter Niederhäuser, Heimatschutz Winterthur

Kistler bemängelte, dass der Neubau direkt angebaut sein wird an die Reihenhäuser an der Neuwiesenstrasse – diese stehen als ehemalige Angestelltenhäuser der Sulzer mittlerweile unter Denkmalschutz. Auch beim Heimatschutz fand man: «Der Neubau nimmt unverständlicherweise keine Rücksicht auf diese Reihenhäuser von kantonaler Bedeutung.» Doch das Baurekursgericht winkte ab: Das Projekt sei grundsätzlich genehmigt, Einsprachen seien nur noch gegen nachträglich beschlossene Änderungen möglich. Dem folgte in zweiter Instanz auch das Verwaltungsgericht. Im Dezember 2019 war damit der letzte Widerstand gebrochen – der Weg zum Abbruch des Büchi-Hauses stand frei.

Das neue Objekt wird planmässig im Februar 2022 fertiggestellt. Beim Heimatschutz sieht man die Niederlage als Zeichen der Zeit. Der Wille zum verdichteten Bauen, so der Eindruck, trumpfe oft den Erhalt historischer Bauten. «Der Wind bläst gegen die Denkmalpflege», vermerkt Niederhäuser. Auch Kistler hat sich inzwischen mit Corti arrangiert. Und findet doch wehmütig: «Das Gesicht der Stadt geht so langsam verloren.»

* Name geändert