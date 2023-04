Zürichs grösster Vermieter – Nun wird die UBS in Zürich zum Immo-Giganten Die UBS übernimmt von der CS nicht nur Kunden und Konten, sondern auch Häuser. Antworten auf Fragen, was das für den Wohnungsmarkt und die Mietenden bedeutet. Malte Aeberli

Inbegriff des Bankenplatzes: Rund um den Paradeplatz stehen die letzten drei Gebäude im Besitz der Credit Suisse. Archivfoto: Emanuel Ammon

Die einst so stolze Credit Suisse besitzt heute bloss noch drei Gebäude in der Stadt Zürich. Den Hauptsitz am Paradeplatz 8, den direkt dahinterliegenden Bärenhof und das Hotel Savoy – das man noch im Oktober angesichts der sich anbahnenden Liquiditätsprobleme verkaufen wollte.