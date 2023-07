Hitzerekord in Winterthur – Nur an einem Ort war es am Sonntag heisser als auf dem Neumarkt Der Sonntag war der dritte Hitzetag des Jahres. Die Temperaturen stiegen auf über 30 Grad. Fast nirgends im Kanton war es so heiss wie in Winterthur. Dagmar Appelt

Am Neumarkt in Winterthur staut sich die Hitze auf dem Kopfsteinpflaster. Foto: David Herter

Auf dem Neumarkt in Winterthur wurden am Sonntag 37,7 Grad Celsius gemessen. Damit war der Platz der zweitheisseste Ort im Kanton Zürich. Nur in Zürich-Wiedikon war es am Messstandort Grubenstrasse mit 39,3 Grad noch heisser. Das zeigen Daten aus dem Messnetz des Kantons Zürich. Dieses misst seit Mai 2019 mit rund 50 batteriebetriebenen Sensoren die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit an ausgewählten Standorten. Die Messwerte werden drahtlos in eine Datenbank übertragen, sodass bei Hitzeperioden zeitnah Messwerte zur Verfügung stehen. Den Hitzerekord am Neumarkt seit Messbeginn hält derzeit der 19. Juli 2022 mit 38 Grad.