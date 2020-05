Die ehemalige Rad-WG aus Alten – Nur aufs Velo schaffen sie es nicht gemeinsam Der eine träumt weiter von den Olympischen Spielen, der andere ist seit seinem Rücktritt vom Spitzensport aktiver denn je: Tristan Marguet und Franco Marvulli. Roger Metzger

Tristan Marguet hat den Fokus auf die Olympischen Spiele und will gleichzeitig sein Velogeschäft in Alten vorantreiben. Foto: Roger Metzger

«Nein, bitte kein Foto», sagt Franco Marvulli beim vereinbarten Termin in seinem Haus in Alten und lacht: «Wir waren beide noch nicht beim Coiffeur.» Daneben sitzt Tristan Marguet und schmunzelt. Jahrelang hatten sie in Alten eine Wohngemeinschaft, war Marguet Marvullis Untermieter. Vor ein paar Monaten hat Marguet nur wenige Meter entfernt per Zufall eine eigene Wohnung gefunden, gleich neben seinem Velogeschäft.