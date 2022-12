Kolumne Stadtverbesserer – Nur Bargeld ist Wahrgeld Der Stadtverbesserer sieht die Bastionen des Bargelds wanken. Der Wintertaler am Glühweinstand ist nur eine Episode eines grossen Rückzugsgefechts. Michael Graf

Auf dem Wintermarkt zahlt man bargeldlos – oder mit dem Wintertaler. Foto: Enzo Lopardo

Noch vor drei Jahren klebte in der Bäckerei ein Zettel: Kartenzahlung ab 10 Franken. Seit der Pandemie zahlen die Leute ihr Gipfeli, ohne rot zu werden, mit der Karte. Und selbst die letzten Bastionen des Bargelds, wie das Portier auf dem Lagerplatz, akzeptieren die Handybezahlmethode Twint. Hingegen stand der Stadtverbesserer in Zürich neulich an, als er im Kreis vier seinen koffeinfreien Flat White mit Münz zahlen wollte – Sorry, cards only!

Der Winterthurer Wintermarkt auf dem Teuchelweiherplatz tickt ähnlich. Auch von diesem durchgestylten Ort wurde das Bargeld verbannt. Man versteht die Vorteile: Die Verkäuferinnen müssen nicht mit kalten Händen Retourgeld herauszählen. Weil sich aber manche Bargeldfans ausgeschlossen fühlten, kann man seine Noten und Münzen neuerdings am Eingang gegen Wintertaler eintauschen. Mancher fühlt sich von diesem Spielgeld ans Casino erinnert, andere an einen Verkäuferliladen für Kinder. Wintertaler – sind wir denn Neandertaler?

Eine Kollegin des Stadtverbesserers wäre aber heute sogar um Wintertaler froh gewesen. Sie hatte sich zwischen Bargeld und elektronischen Methoden selbst schachmatt gesetzt. Und das kam so: Um fürs Weihnachtsshopping fit zu sein, hatte sie ihren gesamten Kontoinhalt auf die Handy-App Twint geladen. Dann ging ihr Handy kaputt. Während es in Reparatur war, konnte sie also nur noch von Restbeständen ihres Portemonnaies zehren – mit Karte zahlen oder neues Geld abheben ging ja nicht.

Zum Glück reichte es zum Mittagessen auf den Stutz genau. Ansonsten hätte sie auf die älteste Währung überhaupt zurückgreifen müssen: den Schuldschein. Der indische Foodtruck, schusselige Journalisten gewohnt, schriebe es gütig auf ihren unsichtbaren Bierdeckel.

So viel Vertrauen: unbezahlbar. Für alles andere gibts Mastercard.

Michael Graf ist Leiter des Ressorts Stadt Winterthur beim «Landboten», für den er seit 2005 schreibt. Er ist diplomierter Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.