Schweizer Zahlungsverhalten – Nur das Trinkgeld wird noch lieber bar als mit Karte bezahlt Wer im Restaurant gut bedient wird, gibt auch gerne Trinkgeld. Aus Misstrauen gegenüber Pächtern und Besitzern wird es aber lieber in Bar gegeben als mittels Kredit- oder Debitkarte. Bianca Lüthy

Trinkgeld geben ist in der Schweiz geläufig: 85 Prozent der Restaurantgäste honorieren guten Service freiwillig. Bild: Christian Beutler (Keystone)

Die Gastronomie hat eine schwierige Zeit durchgemacht: Nach den Restaurantschliessungen während der Corona-Pandemie folgte der grosse Personalmangel. Betriebe mussten ihre Öffnungszeiten anpassen oder sogar ganz schliessen.

Umso grösser ist die Wertschätzung bei den Gästen. Bei gutem Service geben sie gerne Trinkgeld. Während in den USA Trinkgeld-Geben ein Muss ist, ist es in der Schweiz freiwillig. Doch gehört es praktisch schon zur gesellschaftlichen Erwartung. So geben 85 Prozent der Gäste in bedienten Restaurants Trinkgeld, wie die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften zusammen mit dem Zahlungsdienstleister Worldline in einer neuen Studie herausgefunden hat.

In der Deutschschweiz geben gar über 87 Prozent der Befragten Trinkgeld. In der Westschweiz ist der Anteil mit 82,3 ein wenig kleiner und im Tessin mit 71,4 Prozent am geringsten.

Auch das Einkommen hat einen Einfluss, ob man nach dem feinen Abendessen im Gourmettempel ein paar Franken extra liegen lässt: Personen mit einem monatlichen Einkommen von unter 6000 Franken geben seltener Trinkgeld als Personen mit einem höheren Lohn.

Doch auch bei den weniger gut Verdienenden ist der Anteil mit 80,2 Prozent äusserst hoch. Bei der Lohnstufe von über 9000 Franken monatlich geben über 91 Prozent an, guten Service zu honorieren. Ebenfalls fast so hoch ist der Anteil der Trinkgeldgeber bei der Lohnklasse zwischen 6000 und 9000 Franken. Da sind es 89,2 Prozent.

Gäste wollen sich mit Trinkgeld für guten Service bedanken

Obschon es nicht Pflicht ist, gehört das Errichten eines Trinkgeldes praktisch zum Bar- oder Restaurantbesuch dazu. Aufgrund dieser Motivation geben aber nur 31 Prozent der insgesamt 1179 befragten Personen ein paar Franken mehr. 33,5 Prozent tun dies, um dem Kellner oder der Kellnerin eine Freude zu machen.

Als Hauptgrund nennen über 80 Prozent, dass sie sich auf diese Art und Weise für den guten Service bedanken möchten. Als zweitgrössten Faktor nannten 35,9 Prozent die tiefen Löhne in der Gastronomie.

10,3 beziehugsweise 14,6 Prozent der Befragten zahlen ein Trinkgeld, weil sie sonst ein schlechtes Gewissen hätten oder weil es ihnen peinlich wäre, nichts zu geben. Aus Angst vor einem schlechten Service beim nächsten Besuch in der Gaststätte fühlen sich 3,4 Prozent verpflichtet, etwas mehr zu geben.

Rechnung mit Karte, Trinkgeld in Bar

Bargeld verschwindet immer mehr aus dem Alltag. Oft nerven sich vor allem Jüngere, wenn man einmal nicht mit der Karte zahlen kann und auch kein Twint vorhanden ist.

In einem Bereich ist das Bargeld aber beliebter als die Zahlung per Debit- oder Kreditkarte. So zeigt die Studie, dass Restaurantbesucherinnen und -besucher das Trinkgeld lieber bar geben als mit der Karte. Der grösste Teil der Gäste (76,4 Prozent) händigt das Geld immer bar aus, weil sie misstrauisch sind, ob die Restaurantbesitzer und -pächter das Trinkgeld wirklich an ihre Kellnerinnen und Kellner überweisen.

Mit der Debitkarte zahlen nur 13,1 Prozent Trinkgeld, und mit der Kreditkarte sind es mit 9,4 Prozent sogar noch weniger. Im Fall von Mobilzahlungen per App springt kaum Trinkgeld raus (1,1 Prozent der Befragten).

Wer kein Münz dabei hat, gibt auch mal ein paar Franken Trinkgeld mit der Karte. Die Unsicherheit, ob das Geld dann wirklich beim Personal landet, ist aber bei den Gästen gross. Bild: Martin Ruetschi (Keystone)

Misstrauen, wo das Trinkgeld landet

Gäste, die Trinkgeld geben wollen, aber kein Münz dabei haben, ist es am liebsten, wenn sie es gleich zum eigentlichen Rechnungsbetrag dazu rechnen können und das Servicepersonal diesen dann im Zahlterminal eingibt. Etwas weniger beliebt ist es, wenn man das Trinkgeld selbst eingeben muss.

Trinkgeld in Prozent zu geben, wie es teils an Festivals oder in Bars der Fall ist, kommt laut Studie gar nicht gut an. Deutlich mehr als die Hälfte der Befragten lehnt dies ab. 42,3 Prozent fühlen sich durch die prozentuale Trinkgeldabgabe bevormundet. Und mehr als ein Fünftel befürchtet, dass sie so mehr Geld ausgeben, als sie eigentlich vorhatten.

Gäste geben lieber das Trinkgeld in bar, weil sie so eher vermuten, dass das Geld tatsächlich bei den Angestellten ankommt. Bei Kartenzahlungen rechnet nur knapp ein Viertel damit, dass das Geld wirklich am richtigen Ort landet. Zudem befürchtet mehr als ein Fünftel der Gäste, dass bei bargeldlosem Trinkgeld alles im Topf des Lokalbesitzers oder bei der Pächterin landet.

Geben Sie regelmässig Trinkgeld? Ja, sofern ich mit dem Service zufrieden bin. Nur wenn sich der/die Kellner/-in ausserordentlich Mühe gibt. Ich gehe kaum auswärts essen. Nein, ich gebe keins. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Bianca Lüthy ist Wirtschaftsredaktorin und schreibt über die Tourismusbranche, den Detailhandel sowie den Immobilienmarkt. Sie hat Journalismus und Kommunikationswissenschaften studiert und ist seit 2018 im Tagesjournalismus tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.