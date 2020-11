Derby am Sonntag gegen Thurgau – Nur der nächste EHCW-Gegner war noch nicht in Quarantäne In der Swiss League häufen sich die Spielverschiebungen. Die nächsten Partien des EHC Winterthur sind davon aber nicht betroffen, wenigstens bis jetzt. Urs Kindhauser

Derby am Sonntag in Weinfelden: Fabian Haldimann (links) behauptet den Puck gegen den Thurgauer Bernhard Fechtiger. Foto: Heinz Diener

Die Spielpläne im Eishockey und im Fussball werden beinahe täglich geändert, so dass es für den Anhang (der grösstenteils sowieso nicht ins Stadion darf) schwierig ist, die Übersicht zu behalten. Denn beinahe täglich werden Teams der höchsten beiden Ligen in Quarantäne geschickt und es müssen Spiele neu angesetzt werden. Die Wochenzusammenfassung der Mitteilungen aus der Swiss League liest sich so:

Montag: Mehrere Corona-Fälle bei Kloten, Quarantäne bis 15. November.

Dienstag: Ajoie vorsorglich in der Quarantäne, ein Match verschoben.

Mittwoch: Ajoie bis 19. November in Quarantäne, zwei weitere Spiele verschoben.