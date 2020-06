So wie auf diesem Teilstück beim Technorama sollen möglichst viele Velowege in Winterthur aussehen, wenn es nach der Velo-Initiative geht: Breit, hindernisfrei und getrennt vom restlichen Verkehr. Auch der Stadtrat will 1,5 Millionen Franken in den Bau von Veloschnellrouten stecken.

Foto: Marc Dahinden