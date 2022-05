Schweden und Finnland wollen in die Nato – Nur die Türkei hat noch Vorbehalte Der Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens rückt näher. In Brüssel ist man optimistisch – trotz Widerstand von Präsident Erdogan. Tomas Avenarius aus Istanbul , Matthias Kolb aus Brüssel , Paul-Anton Krüger aus Berlin

Bald Teil der Nato: Finnische Soldaten bei einer Militärübung. Foto: Alessandro Rampazzo (AFP)

Der Mann, auf dessen Äusserungen am Sonntagmorgen alle warten, nutzt seine Chance zur Flucht. Als der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu zum informellen Treffen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den 30 Nato-Staaten im Auswärtigen Amt in Berlin eintrifft, klopft er dem Luxemburger Jean Asselborn freundlich auf die Schulter, sagt «Ich lass dich in Ruhe.» Und eilt weiter – ohne Erklärungen.