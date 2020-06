Stadtverbessererin – Nur ein Club kann nur Club heissen Was steckt hinter dem Trend zu Gattungsnamen? Ist Originalität out? Delia Bachmann

Die Namen der neusten Neueröffnungen in der Stadt lassen keinen Spielraum für Spekulationen. Am Wochenende eröffnete in der Lokstadt das Lokal «Lokal». Der vermeintlich uninspirierte Name fasst zusammen, was das Lokal neben Bar eben auch noch ist: Brockenhaus, Galerie und Werkstatt. Nur noch eine Bar ist «Das Bar». So heisst das ehemalige La Cyma in der Neustadtgasse seit dem Auszug des Coiffeursalons.