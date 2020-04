Jahresrechnung 2019 in Wila – Nur ein kleiner Verlust in Wila Die Gemeinde Wila hatte für das Jahr 2019 mit einem höheren Defizit gerechnet. Nun ist die Rechnung praktisch ausgeglichen. Rafael Rohner

Ausserordentliche Steuererträge führen in Wila zu einem besseren Ergebnis. Foto: Johanna Bossart

Die Jahresrechnung der Gemeinde Wila für das Jahr 2019 schliesst mit einem Defizit von 12’752 Franken. Dies bei einem Gesamtaufwand von 12,5 Millionen Franken. Budgetiert hatte die Gemeinde ein Defizit von 226’000 Franken. Ohne ein Buchverlust beim Verkauf des Grundstücks im Ghöngg wäre aus dem geplanten Minus sogar ein Ertragsüberschuss von über 400’000 Franken geworden. Die Gründe für das bessere Ergebnis sind vielfältig und erstrecken sich fast gleichmässig über sämtliche Funktionen, wie es in einer Mitteilung des Gemeinderats heisst.

Im Bereich Gesundheit sind die Kosten beispielsweise um 135’000 Franken tiefer als budgetiert und bei der

sozialen Sicherheit um 70’000 Franken. Wobei die Diskrepanz im Bereich Gesundheit primär durch unerwartete Abgänge von Klienten in der Pflege erklärt werden könne. Im Bereich Verkehr seien keine grösseren, unvorhergesehenen Unterhaltsarbeiten nötig gewesen, und nicht alle geplanten Projekte konnten 2019 vollendet werden. Die Jahresrechnung schliesse in diesem Bereich deshalb um 170’000 Franken besser ab.

Mehr Steuerertrag

Aussergewöhnlich hohe Steuererträge aus früheren Jahren hätten zu Mehreinnahmen gegenüber dem Budget um 231’146 Franken geführt. Die Erträge aus Grundstückgewinnsteuern waren hingegen etwas tiefer als erwartet. Im Endeffekt resultiert für die Erfolgsrechnung eine rote Null. Für die Selbstfinanzierung sei das Jahr 2019 ein gutes Jahr gewesen, heisst es in der Mitteilung des Gemeinderats weiter. Dies aber vor allem aufgrund sehr tiefer Investitionen. Hinzu kommen Abschreibungen von fast 800’000 Franken und der einmalige Effekt der Rückzahlung von finanziellen Mitteln durch die Auflösung des Abwasserverbands Tösstal.

Der Geldzufluss aus dem Abwasserverband werde aber in diesem Jahr in die neu gegründete Anstalt «Regionale Abwasserentsorgung Tösstal» fliessen und habe folglich im Jahr 2020 den gegenteiligen Effekt. Die solide Selbstfinanzierung 2019 sei erfreulich, aber in Anbetracht der hohen geplanten Investitionen in den nächsten Jahren wohl eine Ausnahme. Blende man die kurzzeitig im Finanzvermögen «geparkten» flüssigen Mittel des Abwasserverbands Tösstal aus, resultiere beim Nettovermögen Ende 2019 eine schwarze Null.