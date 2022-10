2:3 nach Verlängerung gegen Visp – Nur ein Punkt für den EHCW – auch wegen eines «Eigentores» Nach zwei Siegen in Folge hat der EHC Winterthur eine Niederlage einstecken müssen. Er kassiert auf kuriose Weise das 2:2 und verliert gegen Visp nach Verlängerung 2:3. Urs Kindhauser Madeleine Schoder (Fotos)

EHCW-Verteidiger Virgile Thévoz hatte Pech: Sein missglückter Pass führte zum 2:2 für Visp. Foto: Madeleine Schoder

Man hatte sich schon ein bisschen daran gewöhnt, dass der EHCW eine Führung über die Zeit bringt, auch gegen die Topteams der Liga. Beim 4:2 gegen Olten, beim 3:1 gegen Langenthal und beim 3:2 gegen die Ticino Rockets ist das so gewesen. Gegen Visp klappte es aber nicht. Zwar lagen die Winterthurer nach zwei Dritteln 2:1 vorne, doch es reichte nicht zum Sieg. Visp glich in der 51. Minute zum 2:2 aus und machte so viel Druck, dass es das Spiel auch in der regulären Spielzeit noch für sich hätte entscheiden können. Der EHCW rettete sich aber in die Verlängerung. Da erzielte Stefan Mäder, der schon das 1:0 erzielt hatte, nach 82 Sekunden das 3:2 für die Walliser.