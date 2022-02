1. Liga: U21 des FCW – Nur ein Punkt für

den FCW-Nachwuchs Die U21 des FC Winterthur muss sich gegen zehn Mann des USV Eschen/Mauren mit einem 0:0 bescheiden. Es hätte in diesem ersten Frühjahrsspiel, das ihr letzter Vorrundenmatch war, mehr als ein Punkt herausschauen müssen. hjs

Murat Urals Team vergab eine gute Chance auf einen Sieg und drei Zähler. Foto: Enzo Lopardo

Die Winterthurer, die ja als Abstiegskämpfer in die zweite Saisonhälfte gehen, begannen gut. Ihr Linksaussen Carmine Chiappetta (19), der für eineinhalb Jahre vom FCB ausgeliehen ist und am Freitagabend in Schaffhausen für ein paar Momente im «Eins» debütiert hatte, fiel mit seiner Schnelligkeit auf und schoss nach einem Konter nach einer Viertelstunde auch ein sehr wohl reguläres Tor. Das wurde aber wegen Abseits nicht anerkannt. Nach einer halben Stunde wurde der USV-Offensivspieler Besart Bajrami nach berechtigter zweiter Verwarnung vom Platz gestellt. Bis zur Pause fanden die Winterthurer, vor allem Chiappetta, gegen die zehn Mann aus dem Ländle sehr wohl Räume, das mutmasslich entscheidende 1:0 zu erzielen.