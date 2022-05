2:2 des FCW gegen Thun – Nur ein Punkt und nur noch Platz 3 Der FC Winterthur musste trotz früher Führung gegen den FC Thun am Ende froh sein, in der 94. Minute mit dem Tor zum 2:2 wenigstens einen Punkt zu retten. Die Position als Leader büsste er dennoch ein. Hansjörg Schifferli

Samir Ramizi (rechts) glich für den FCW in der Nachspielzeit zum 2:2 aus. Foto: Freshfocus

Vieles war an diesem Abend bereit für ein Fussballfest mit Winterthurer Zuschnitt. Das Stadion war mit 9000 Zuschauern wieder voll; der FCW begann im Stil eines überzeugenden Leaders und ging schon in der 9. Minute in Führung. Das umjubelte Tor war ein Freistoss Roberto Alves‘, wie er typisch ist für die Zehn des FCW: Er selbst war gefoult worden; dann hob er den Ball aus 23 Metern in die – aus seiner Perspektive – rechte hohe Ecke. Es schien also der Weg geebnet zum ersten von vier Siegen, wie sie den FCW auf direktem Weg in die Super League gebracht hätten.