3:4-Niederlage in Olten – Nur eine Ehrenmeldung für den EHCW Die Winterthurer kamen beim Tabellendritten Olten einem Punkt nahe, kassierten knapp zwei Minuten vor Schluss aber das entscheidende Gegentor zum 3:4. Urs Kindhauser

Unter Beschuss, aber von den Vorderleuten gut abgeschirmt: EHCW-Goalie Daniel Guntern. Foto: Freshfocus

Auf der Resultattafel stand am Ende das, was man erwarten musste: Der Tabellendritte Olten reihte seinen sechsten Sieg aneinander, der Vorletzte, der EHCW, stand mit leeren Händen da. Dabei hatten die Winterthurer eine aufopfernde Defensivleistung gezeigt. Doch dann lief Jewgeni Schirjajew in einen Querpass von Lucas Bachofner und erzielte das 4:3 für die Oltner. Nur 118 Sekunden waren noch zu spielen. EHCW-Trainer Teppo Kivelä nahm Goalie Daniel Guntern vom Feld für einen sechsten Feldspieler, doch ein Tor wollte dem Aussenseiter nicht mehr gelingen.