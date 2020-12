Standortförderung Zürioberland – Nur Käse und Milch bleiben Natürli Natürli ist eine der erfolgreichsten Regionalmarken der Schweiz. Künftig soll sie nur noch für Käse- und Molkereiprodukte verwendet werden – so wie zu ihren Anfängen. Rafael Rohner

Die Natürli Zürioberland AG in Saland lässt in ihren Kellern Käse reifen, der unter dem Label Natürli verkauft wird. Foto: Enzo Lopardo

Alfred Bieri entwickelte in den 1990er-Jahren ein Konzept, um kleine Käsereien im Zürcher Oberland vor dem Untergang zu retten. Sie sollten mehr auf lokale Spezialitäten setzen statt auf bekannte Sorten. Ein Erfolgsrezept, wie sich bald herausstellte. Der innovative Käser machte sich mit seiner Firma Natürli Bieri AG bald einen Namen.

Das Natürli-Netzwerk vergrösserte sich rasch: Seit 2013 werden unter dieser Marke nicht mehr nur Käse- und Milchprodukte beworben, sondern auch Chellen, Teigwaren oder Ausflüge. Natürli steht deshalb heute quasi für das ganze Zürcher Oberland, ob in den Bereichen Tourismus, Kultur oder Regionalprodukte.

Das soll sich jetzt wieder ändern.

Die Marke Natürli soll künftig wieder ausschliesslich als Produktemarke für Käse und Molkereiprodukte eingesetzt werden. Dies teilte kürzlich die Geschäftsstelle in Bauma mit.

Die Standortförderung soll hingegen neuerdings unter der Marke Zürioberland betrieben werden. Damit wollen die Verantwortlichen Verwechslungen vorbeugen und die heute unübersichtlichen Strukturen vereinfachen. Erklärtes Ziel ist es, mit einer Stimme aufzutreten.

Unter einem Dach

Denn bisher sind für Standortförderung drei Verbände zuständig: Pro Zürcher Berggebiet (PZB), Region Zürcher Oberland (RZO) und Zürioberland Tourismus (ZOT). Nach langen Diskussionen haben sich die Verbände nun auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt.

Konkret wollen die Verantwortlichen einen neuen Verein gründen mit dem Namen «Standortförderung Zürioberland». Wie bisher will man sich unter diesem Dach um vier Schwerpunkte kümmern: «Wirtschaft», «Tourismus», «Kultur und Gesellschaft» sowie «Regionalprodukte».

Die bisherigen Zweckverbände PZB und ZOT werden hingegen aufgelöst. Die frühere RZO wird vor allem für die Raumplanung zuständig sein.

Bis es so weit ist, gibt es aber noch einiges zu tun. Der neue Verein soll Anfang 2022 seine Arbeit aufnehmen.

Keine Verwechslungen mehr

Für die Käseproduzenten hat die geplante neue Organisation Vorteile. Die Natürli Zürioberland AG in Saland wurde in jüngster Zeit immer wieder mit der Standortförderung mit Sitz in Bauma verwechselt. Dabei hat die Firma damit nur indirekt zu tun. Sie vertreibt Käsespezialitäten aus der Region und stellt Milchprodukte wie Joghurt unter dem Natürli-Label her. Das Herzstück sind acht Tonsteinkeller, in denen bis zu 200 Tonnen Käse reifen. Schon öfter wurde die Befürchtung laut, dass die Marke Natürli verwässert werden könnte, wenn zu viele Produkte und Dienstleistungen damit beworben werden.

Künftig soll es klar sein: Natürli steht wieder ausschliesslich für Käse- und Milchprodukte. Mit der Marke Zürioberland werden alle anderen Produkte aus der Region beworben.