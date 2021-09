Nordostschweizer Schwingfest – Nur Leuppi trotzt Giger Samuel Giger gewann das Nordostschweizer Schwingfest in Mels souverän. Nur einen besiegte er nicht: den Winterthurer Samuel Leuppi. Stephanie Lanter

Im fünften Gang stellten Samir Leuppi (links) und Festsieger Samuel Giger. Foto: Keystone

Samuel Giger (Ottoberg) gewann das 125. Nordostschweizer Schwingfest vom Sonntag in Mels, indem er im Schlussgang Matthias Aeschbacher (Rüegsauschachen BE) bodigte – wie alle anderen an diesem Tag, ausser einen: Samir Leuppi. Der Winterthurer stellte den ersten Kampf gegen das Schwergewicht Patrick Räbmatter aus der Nordwestschweiz. Die darauffolgenden drei Gegner hatten gegen Leuppi keine Chance und so legte er sie der Reihe nach ins Sägemehl. Leuppi stand nach vier Gängen mit Mario Schneider (Schönenberg an der Thur/ TG), Stefan Burkhalter (Homburg/ TG) und Gastschwinger Aeschbacher auf dem dritten Rang.

So erhielt er vom Einteilungsbüro den Thurgauer Giganten Giger als Gegner zugeteilt. Dieser äusserst spannende Kampf, bei dem beide mehrmals in Bedrängnis kamen, endete schliesslich gestellt. Den letzten Kampf konnte Leuppi so überzeugend für sich entscheiden, dass er die Höchstnote erhielt und sich den Schlussrang 3c mit genau 57.25 Punkten inklusive Kranz sichern konnte.

Kranz für Arztmann

Nebst Samir Leuppi waren für den Schwingklub Winterthur Beda Arztmann, Philipp Lehmann, Patrick Rüegg und Christian Lanter am Start. Arztmann startete wie Leuppi mit einem unentschiedenen Kampf in den wichtigsten Wettkampftag innerhalb der Nordostschweiz. Der Ossinger gewann die nächsten beiden Kämpfe, wurde dann aber vom Thurgauer Eidgenossen Stefan Burkhalter geschlagen. Von dieser Niederlage liess sich Artzmann aber nicht beirren. Durch zwei Siege zum Abschluss sicherte er sich den Kranz mit 57.00 Punkten auf dem Rang 4d.

Lanter kam in den ersten zwei Begegnungen noch nicht so recht in die Gänge. Nach dem ersten Kampf sah es für einen kurzen Moment sogar so aus, als müsste er verletzungsbedingt aufgeben. Nach diesem etwas verhaltenen Start mit einer Niederlage und einem Remis konnte der Landmaschinenmechaniker aber auftrumpfen und sich in den darauffolgenden zwei Kämpfen die Höchstnote aufschreiben lassen. Der Eidgenosse Beni Notz (Güttingen/ TG) war dann jedoch eine Nummer zu gross für Lanter. Mit dem letzten gewonnenen Gang erreichte er mit 55.75 Punkten den Schlussrang 9g.

Leuppi und Arztmann am Kilchberger Infos einblenden Nach seinem Teilverbandsfest in Mels hat der Nordostschweizer Verband seine Athleten für den Kilchberger Schwinget selektioniert, den Saisonhöhepunkt vom 25. September. Unter den 16 NOS-Schwinger befinden sich mit Samir Leuppi und Beda Arztmann auch zwei Vertreter des Schwingklubs Winterthur. (red) NOS-Teilnehmer am Kilchberger: Beda Arztmann (Ossingen), Michael Bless (Gais), Shane Dändliker (Feldbach), Samuel Giger (Ottoberg), Fabian Kindlimann (Fischenthal), Tobias Krähenbühl (Wetzikon TG), Samir Leuppi Samir (Winterthur), Armon Orlik (Maienfeld), Damian Ott (Dreien), Marcel Räbsamen (Müselbach), Roger Rychen (Mollis), Werner Schlegel (Hemberg), Domenic Schneider, (Friltschen), Mario Schneider (Schönenberg an der Thur), Roman Schnurrenberger (Sternenberg), Jeremy Vollenweider (Beringen). – Ersatzschwinger: David Dumelin (Hüttlingen), Andrin Poltera (Urnäsch), Florian Riget (Schänis), Sandro Schlegel (Fideris).

Der gelernte Landwirt Patrick Rüegg aus dem Tösstal legte bereits im ersten Gang den Gegner auf den Rücken und durfte sich so 10.00 Punkte einschreiben lassen. Doch der Teilverbandskranzer Lars Geisser (Mörschwil/ SG) liess ihn gleich darauf am Sägemehl schnuppern. Mit dem Sieg in der dritten Begegnung konnte Rüegg mit gutem Gefühl in den Mittag gehen. Im vierten Gang kämpfte Rüegg so attraktiv, dass er für das Remis 9.00 Punkte erhielt. Es folgten eine Niederlage und ein Unentschieden, womit er auf 54.50 Punkte und Rang 14c kam.

Der Sennenschwinger Philipp Lehmann hatte keinen guten Tag. Am Vormittag folgten auf eine Niederlage ein Unentschieden und ein Sieg mit 10.00 Punkten. Am Nachmittag ging es mit einem weiteren gestellten Gang und mit einer Niederlage weiter. Danach musste der Humliker verletzungshalber aufgeben. Lehmann erreichte den 24. Schlussrang mit 44.50 Punkten.

