Corona-Regeln im Handball – Nur mit Zertifikat an die Pfadi-Spiele Der Schweizerische Handballverband hat sich entschieden: In der kommenden Saison dürfen NLA-Spiele der Männer nur mit Covid-Zertifikat besucht werden. Urs Stanger

Noch bei Pfadis Meisterspiel im Juni gegen die Kadetten Schaffhausen galt eine Begrenzung der Zuschauerzahl. Diese entfällt nun. Deuring Photography

Am nächsten Mittwoch beginnt in der Nationalliga A der Männer die Saison, Schweizer Meister Pfadi Winterthur tritt dabei zum Auftakt beim BSV Bern an, das erste Heimspiel in der Axa-Arena steigt am folgenden Sonntag gegen den RTV Basel. Für den Zutritt in die NLA-Hallen müssen sämtliche Personen, also auch die Zuschauer, ab der neuen Saison ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen.

Eine Maskenpflicht gibt es nicht. Wer in der Halle ist, kann sich in den üblichen Bereichen frei bewegen. Zudem entfällt eine Begrenzung der Zuschauerzahl. «Wir können die Halle füllen», sagt Pfadi-Geschäftsführer Markus Jud.



In der höchsten Frauenliga, der Premium League 1, in der Yellow Winterthur antritt, sowie in der NLB der Männer (mit den Pfadi Espoirs) gilt die Zertifikatspflicht für alle am Spiel beteiligten Personen, dazu zählen unter anderem auch die Helfer am Spielfeldrand. Wie die Regelung beim Publikum aussieht, liegt in diesen Ligen aber in der Verantwortung des Heimvereins beziehungsweise des Hallenbetreibers. Sollten Spiele ohne Zertifikat durchgeführt werden, sind weiterhin Schutzkonzepte und -massnahmen anzuwenden.

