Zürcher Firmen ändern Arbeitszeiten – Nur noch an vier Tagen arbeiten, dafür je 10,5 Stunden lang? Um für ihre Angestellten attraktiver zu werden, krempeln Betriebe ihre Arbeitszeitmodelle um. Drei Zürcher Beispiele mit unterschiedlichen Ansätzen. Jigme Garne

Die Arbeitszeiten in der Gastronomie orientieren sich bislang ausschliesslich am Gästeaufkommen. Jetzt wollen Branchenvertreter die Bedürfnisse der Angestellten besser berücksichtigen. Foto: Keystone

In vielen Branchen fehlen derzeit die Fachkräfte. Besonders angespannt ist die Situation im Gesundheitswesen und in der Gastronomie, wo seit Ausbruch der Corona-Pandemie viele Berufsleute ausgestiegen sind. Die Branchen wollen deshalb attraktivere Arbeitsbedingungen schaffen. Die 25 Hours Hotels, das Spital Wetzikon und das Winterthurer Restaurant Bloom setzen nun bei den Arbeitszeiten an.

Im Restaurant:

Längere Schichten, dafür nur vier Arbeitstage