Mini-Strassenblockade angekündigt – Nur noch drei Klima-Rebellen werden sich in Zürich auf die Strasse setzen

Den Aktivistinnen und Aktivisten von «Extinction Rebellion» ist das Material ausgegangen. Die Stadtpolizei Zürich hat in den vergangenen drei Tagen die meisten ihrer Transparente und auch das Holzgerüst für Strassenblockaden beschlagnahmt.

Am Donnerstag wird deshalb mehrheitlich neues Material hergestellt, wie die Aktivistinnen und Aktivisten ankündigten. Die Strassenblockade dürfte es deshalb, wenn überhaupt, nur noch in einer Mini-Version geben. Lediglich drei Personen werden sich um 13 Uhr auf eine Strasse in der Innenstadt setzen.

Am Montag und Dienstag hatten die Aktivistinnen und Aktivisten, die meisten aus der Westschweiz, jeweils mehrere Strassen in der Zürcher Innenstadt blockiert. Am Mittwoch liess die Stadtpolizei die Klimaschützer dann nicht mehr aus dem Hauptbahnhof in die Stadt. Damit wurde eine erneute Blockade verhindert.

