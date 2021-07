SC Veltheim im Pech – Nur sehr wenig fehlt zum Cupsieg Einen packenden Regionalcup-Final lieferten sich der SC Veltheim und das höherklassige Unterstrass. Noch in der 90. Minute lagen die Winterthurer in Führung, dann aber kassierten sie zwei Gegentore. Markus Wyss

Enttäuschte Veltemer holen nach der Finalniederlage auf ihrem Flüeli die Silbermedaillen ab. Heinz Diener

Die Stimmung der Veltemer auf dem Flüeli war bei Spielbeginn gut. Eben betraten die beiden Finalisten des Cup-Wettbewerbs des Fussballverbandes der Region Zürich den Rasen. Im Hintergrund lief auf einer Grossleinwand der EM-Viertelfinal zwischen der Schweiz und Spanien. Jede gelungene Aktion der Schweizer wurde laut gefeiert.

Schlagartig steigerte sich die Stimmung im Flüeli nochmals. Bereits in der 3. Minute ging der unterklassige Gastgeber, der kürzlich den Aufstieg in die 2. Liga geschafft hatte, in Führung. Ramon Cecchini (30), ehemaliger Super-League-Spieler, trat einen Corner von links und Arbër Bajrami köpfte den Ball in die Maschen. Danach kontrollierte Veltheim während der ganzen ersten Halbzeit die Partie gegen den FC Unterstrass, den Aufsteiger in die 2. Liga interregional. Der SCV stand gut, auch ganz vorne auf beiden Seiten, der Ball wurde oft schnell und genau in den Gefahrenbereich des Gegners befördert.