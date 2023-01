Umstrittener Eingriff in die Natur: Bis jetzt gibt es 40 Windturbinen in der Schweiz. Es braucht aber Tausende. Foto: Keystone

In der Nacht auf Mittwoch hatte der oberste Landschaftsschützer Rainer Rodewald vermutlich Albträume. Denn tags zuvor hatte Energieexperte Georg Schwarz in der NZZ der Schweiz vorgerechnet, was es seiner Meinung nach braucht, um die Schweiz CO₂-neutral zu machen. Nötig seien nicht weniger als 5000 neue Windturbinen und 700 grosse alpine Solarkraftwerke auf einer Gesamtfläche, die dreimal so gross sei wie Basel-Stadt. Es ist ein Zigfaches dessen, was die offizielle Energiestrategie des Bundes vorsieht.