Nationale Abstimmungen aus Gemeindesicht – Nur wenige Gemeinden scheren aus In den Bezirken Winterthur und Andelfingen stimmten nur wenige Gemeinden für die Konzernverantwortungsinitiative. Die Kriegsgeschäfteinitiative wurde überall abgelehnt. Eva Wanner

In den 40 Gemeinden der Bezirke Winterthur und Andelfingen hat die Konzernverantwortungsinitiative kaum gepunktet. Foto: Moritz Hager

Sie scheiterte am Ständemehr, aber der Kanton Zürich hätte Ja gesagt zur Konzernverantwortungsinitiative (Kovi). Ein ganz anderes Bild zeigt sich in der Region: Ausser der Winterthurer Stadtkreise hätten im Bezirk Winterthur nur Dägerlen, Elgg, Schlatt und Zell die Initiative knapp angenommen. Im Bezirk Andelfingen sticht gar nur eine Gemeinde heraus, Rheinau hat mit haarscharfen 51 Prozent für die Kovi gestimmt. Im ganzen Kanton am deutlichsten abgelehnt hat Humlikon die Initiative: Nicht einmal ein Drittel Ja-Stimmen gingen ein.

Deutlicher durchgefallen ist die Kriegsgeschäfteinitiative – auf eidgenössischer, kantonaler und regionaler Ebene. Keine einzige der ländlichen Gemeinden um die Stadt Winterthur hat für die Initiative gestimmt - auch hierbei sagte Humlikon am deutlichsten Nein.