Abstimmungen in der Region – Nur Winterthur sagt Ja zur Massentierhaltungsinitiative Bei den eidgenössischen Abstimmungen liegt die Region Winterthur im nationalen Durchschnitt. Ein paar Abweichungen gibt es allerdings. Almut Berger Fabienne Grimm

Dieser 18’000er-Mastbetrieb in Wiesendangen bleibt legal. Foto: Urs Jaudas

Die Stadt Winterthur sagte mit 53,36 Prozent Ja zur Massentierhaltungsinitiative – und steht damit in der Region allein auf weiter Flur. Im übrigen Kanton sind es einzig die Stadt Zürich sowie die Gemeinde Rifferswil im Bezirk Affoltern, die ebenfalls Ja sagten zu strengeren Regeln in der Nutztierhaltung. Wenig überraschend stiess die Initiative besonders im ländlichen Weinland auf Ablehnung: Der Bezirk Andelfingen hat die Vorlage im kantonalen Vergleich mit 67,1 Prozent am deutlichsten abgelehnt. In Benken lag der Nein-Stimmen-Anteil gar bei rund 77,08 Prozent, was dem höchsten Wert im Kanton entspricht. Ebenfalls sehr deutlich Nein sagte Flaach mit 76,7 Prozent sowie Altikon mit 75,93 Prozent.