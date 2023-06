Turnhallenbrand in Winterthur – Ob die Halle renoviert oder neu gebaut wird, ist noch offen Der Brand der Turnhalle Tössfeld am Pfingstsonntag hat grossen Schaden angerichtet. Die Stadt klärt nun den Zustand der Halle ab. Derweil befragt die Jugendanwaltschaft mehrere Jugendliche. Dagmar Appelt

Der Brandherd lag laut Feuerwehr im Eingangsbereich der 1892 erbauten Turnhalle, die in den 80er-Jahren saniert und erweitert wurde. Foto: Madeleine Schoder

Wie ein Mahnmal, um das man herumleben muss, steht die Brandruine beim Schulhaus Tössfeld da. Schutt und Geröll liegen um die ausgebrannte Turnhalle herum, abgetrennt durch ein Gitter. Das Feuer, das am frühen Pfingstsonntag ausbrach, hat nicht nur das Dach des Gebäudes zerstört. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Franken geschätzt. An eine Nutzung ist nicht mehr zu denken. Feuerwehrleute gingen am Sonntag davon aus, dass die Halle nicht mehr zu retten ist.