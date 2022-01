EHCW vor wichtigen Spielen – Ob die Saison ein Erfolg wird, entscheidet sich bald Bis zum 15. Februar spielt der EHC Winterthur jeden zweiten Tag. Die Belastung ist hoch, auch mental. Urs Kindhauser

Gegen Sierre hat der EHCW immer wieder punkten können. Hier prüft Anthony Staiger Torhüter Remo Giovannini. Foto: Madeleine Schoder

Eigentlich wäre in der Swiss League jetzt Pause. Doch wegen der grassierenden Omikron-Variante des Coronavirus konnte ab Weihnachten drei Wochen lang kaum gespielt werden. Also werden jetzt Spiele nachgeholt statt pausiert, und zwar im Zweitagesrhythmus. Für den EHCW bedeutet das: Bis Dienstag, 15. Februar, tritt er acht Mal an. Das ist ein Programm wie im Playoff, das man in Winterthur seit dem Aufstieg in die Swiss League ja noch nie bestreiten durfte.